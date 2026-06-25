Навпроти центрального входу до залізничного вокзалу встановлять світлофор

Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради оголосив тендер на ремонт тротуарів з улаштуванням понижень та встановленням попереджувальних тактильних елементів на Привокзальній площі. Очікувана вартість ремонту – 5,7 млн грн. Аукціон запланований на 2 липня.

Як повідомив заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак, ініціаторами проєкту стали військові Тарас Варнава, а також Віктор Вівчаренко, який на війні втратив зір.

«Ми плануємо понизити бордюри на всіх пішохідних переходах, облаштувати направляючі шляхи з тактильної плитки, замінити покриття пішохідних переходів на асфальтобетонне та проблемні ділянки тротуарів, зокрема в районі вулиць Вовчинецької та Залізничної, також облаштуємо пандуси, зокрема до Привокзального скверу», – написав посадовець у фейсбуці.

Навпроти центрального входу до залізничного вокзалу встановлять світлофор.

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Пропозиції від потенційних підрядників приймають до 1 липня. Переможець аукціону повинен завершити ремонт площі до 31 грудня 2026 року.