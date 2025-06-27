Роботи у навчальному комплексі поліцїі Прикарпаття проводитиме компанія «Грандтавербуд»

Головне управління Нацполіції в Івано-Франківській області замовило в компанії «Грандтавербуд» будівництво інженерних мереж та інфраструктурних об’єктів свого навчального комплексу. Розслідувачі сайту «Наші гроші» встановили, що будматеріали закуповуватимуть за завищеними цінами.

Учасниками аукціону на підряд, вартістю 236 млн грн, стали фірми «ІФ-Кісмет», «Грандтавербуд» та «Аустер-Дон». Остання запропонувала за лот на 735 тис. грн нижчу від інших ціну, однак її пропозицію відхилили через невідповідність одиниць виміру в технічній специфікації та відсутність перекладів договорів.

Натомість, 23 червня договір на будівництво інженерних мереж та інфраструктурних об’єктів навчального комплексу поліції Прикарпаття уклали з ТОВ «Грандтавербуд», яка повинна до 20 грудня 2025 року виконати земляні роботи, прокласти каналізацію і водопровід, влаштувати електромережі, покриття, благоустрій тощо.

Після аналізу закупівлі журналісти сайту «Наші гроші» повідомили, що матеріали для будівництва закуповуватимуть за завищеними цінами. Зокрема, георешітку H200 у кошторис вписали по 358 грн/м2, у той час як «Епіцентр» магазини «Водаленд», «Золотий Мандарин» продають її по однаковій ціні ‒ 290 грн/м2.

Арматуру періодичного профілю А400С діаметром 14 мм вписали по 43,8 тис. грн за тонну, у той час, як «Метінвест СМЦ» продає її по 33,9 тис. грн, «Мікс трейдінг» ‒ по 32,5 тис. грн, а «Залізний світ» ‒ по 34,1 тис. грн, що на 20-25% дешевше.

Прикрайковий бетонний лоток Б1-22-75 вписали по 2 304 грн/шт. «Київбуд» продає такі по 1 096 грн/шт, «БМ Бетон» ‒ по 1 322 грн/шт. «Конкрейт груп» ‒ по 1 655 грн/шт., що на 30-50% дешевше.

Лоток Меga DN300 H310 із чавунною щілинною решіткою Е600 вписали по 22 772 грн/пог.м. База «Айден» продає такий по 19 043 грн/пог. м, а «Водаленд» та «Золотий Мандарин» ‒ по 19 632 грн/пог. м, що на 15% дешевше.

Бетон В10 М150 заклали по 3 816 грн/куб. м. «Гранд Бетон» продає такий по 3 150-3 300 грн/куб. м, а завод «Еталон» у Франківську ‒ по 2 810-3 475 грн/куб. м залежно від щебня, що на 9-25% дешевше.

«Тільки на згаданих перевірених позиціях ймовірна переплата перевищує 7 млн грн», ‒ йдеться у розслідуванні «Наших грошей».

Додамо, що ТОВ «Будівельна фірма «Грандтавербуд» зареєстрована у 209 році зі статутним капіталом 200 грн. Власником компанії є франківський бізнесмен Михайло Гавриляк.

«Грандтавербуд» згадується у кримінальному провадженні слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області від 2024 року про можливе заволодіння бюджетними коштами під час будівництва об’єкту для військової частини, вартістю 44 млн грн. За версією слідства, у 2023-2024 роках компанія надала акти із завищеними обсягами використаних матеріалів, зокрема арматури. Експертний аналіз зафіксував ймовірне завищення на понад 2,86 млн грн. У справі призначено будівельно-технічну експертизу.

Із 2019 року компанія отримала державних підрядів на понад пів мільярда гривень.