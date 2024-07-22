СБУ затримала киянина за підпал релейної шафи на замовлення Росії
Чоловік мав здійснити серію підпалів, але йому завадили правоохоронці
Співробітники Служби безпеки України та Національна поліція затримали диверсанта, який готував серію підпалів на стратегічних об’єктах «Укрзалізниці» у Києві. Про це у понеділок, 22 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.
Зазначається, що чоловік шукав у Telegram-каналах спосіб швидко заробити гроші і таким чином потрапив у поле зору росіян. Від російської спецслужби він отримав завдання – здійснити підпали релейних шаф вздовж магістральних залізничних ліній у Києві.
«Щоб виконати вороже завдання, фігурант спочатку погодив ціль на підпал із куратором, а потім вилив на технологічне обладнання “Укрзалізниці” легкозаймисту суміш та підпалив її. Потім диверсант відзняв загоряння шафи на камеру телефону, щоб прозвітувати спецслужбі країни-агресора», – йдеться у повідомленні.
Співробітники СБУ викрили та затримали чоловіка в орендованій ним квартирі у Києві. За даними правоохоронців, він мав здійснити ще кілька підпалів на об’єктах «Укрзалізниці». Таким чином росіяни намагалися зашкодити логістиці Сил оборони.
Слідчі повідомили затриманому про підозру у диверсії, що вчинена за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.