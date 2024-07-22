Затриманому загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України та Національна поліція затримали диверсанта, який готував серію підпалів на стратегічних об’єктах «Укрзалізниці» у Києві. Про це у понеділок, 22 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що чоловік шукав у Telegram-каналах спосіб швидко заробити гроші і таким чином потрапив у поле зору росіян. Від російської спецслужби він отримав завдання – здійснити підпали релейних шаф вздовж магістральних залізничних ліній у Києві.

«Щоб виконати вороже завдання, фігурант спочатку погодив ціль на підпал із куратором, а потім вилив на технологічне обладнання “Укрзалізниці” легкозаймисту суміш та підпалив її. Потім диверсант відзняв загоряння шафи на камеру телефону, щоб прозвітувати спецслужбі країни-агресора», – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ викрили та затримали чоловіка в орендованій ним квартирі у Києві. За даними правоохоронців, він мав здійснити ще кілька підпалів на об’єктах «Укрзалізниці». Таким чином росіяни намагалися зашкодити логістиці Сил оборони.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у диверсії, що вчинена за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.