Сильний вибух на вул. Антоновича у Львові пролунав близько 04:00

У ніч на неділю, 18 лютого, на вул. Антоновича у Львові пролунав сильний вибух та виникла пожежа, для ліквідації займання вулиця була перекрита. Про це ZAXID.NET повідомили мешканці сусідніх вулиць.

Мешканці сусідніх вулиць почули сильний вибух приблизно о 04:00, згодом у Telegram-каналах опублікували фото пожежі. ДСНС Львівщини наразі не коментує інформацію про займання, скеровуючи до управління СБУ у Львівській області.

Фото голови ЛОВА Максима Козицького

Речниця спецслужби Роксолана Яворська повідомила ZAXID.NET, що унаслідок пожежі немає поранених чи загиблих, вона також зазначила, що на місто не було ворожої атаки.

У Львівській міськраді повідомили, що вибух виник у будівлі промислового характеру, площа пожежі становила близько 400 м2. На місці події були правоохоронці, пожежники та усі відповідні служби, причини вибуху встановлюють.