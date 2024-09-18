Перегляд фільму на SWEET.TV

Про розробку фільму «Ворон» заговорили ще у 2008 році. За той час змінилось багато можливих режисерів, як і головних акторів, серед них — Бредлі Купер, Люк Еванс (він, до речі, грав у «Вороні», але в іншому), Джек Г'юстон і Джейсон Момоа. У 2022 році роль отримав Білл Скашгорд, і це було дуже правильне рішення.

Наразі «Ворон» презентували на SWEET.TV, де стрічку можна переглянути українською як онлайн, так і офлайн.

Про що фільм «Ворон»

Шеллі отримала від подруги компромат на «музичного аристократа» та кримінального боса Вінсента Роуга. Арештована за наркотики, вона потрапляє до реабілітаційного центру, де і знайомиться з Еріком. Вони закохуються і намагаються влаштувати своє життя.

Проте Роуг знаходить пару і робить так, щоб Ерік та Шеллі більше не ставали йому на заваді. Завдяки потойбічним силам Ерік оживає, щоб помститись кримінальному босу. Його веде не лють, а кохання, та коли сумніви в почуттях переважають, Ерік втрачає здатність до зцілення. Чим закінчиться ця містична історія? Глядачі дізнаються після перегляду «Ворон».

Цікаві факти про кіно

30 років тому на екрани вийшов фільм «Ворон», який став відомим насамперед через трагедію з Брендоном Лі. І ось у 2024 році на екрани вийшла нова версія з Біллом Скашгордом. Для тих, хто чекає на ідентичність сюжетів – такого не буде. Цей фільм – не римейк, а нова історія.

Знімальна команда нового фільму «Ворон» вжила суворих заходів безпеки. Замість цього застосовувалися страйкбольні пристрої та муляжі.

Ерні Гадсон, який зіграв у фільмі «Ворон» 1994, зізнався, що не зміг подивитись навіть трейлер нового кіно, як і попередні фільми, через спогади про Брендона Лі.

Фільм «Ворон» мав називатися «The Crow Reborn» – це була оригінальна історія про поліцейського, який повертається, щоб помститися за свою сім'ю. Але зйомки не відбулися. Сценарій привернув увагу Джейсона Момоа, який отримав головну роль, але виробництво зірвалося, коли Момоа пішов, бо йому не подобалося постійне переписування, що перетворило проект на римейк фільму 1994 року, а не на оригінальну історію, під якою він підписувався.

Бредлі Купер, Марк Волберг, Ченнінг Татум, Роберт Паттінсон, Раян Ґослінг, Ніколас Голт, Люк Еванс, Александер Скашгорд розглядалися на роль Еріка, а колишня дівчина Паттінсона Крістен Стюарт – на роль Шеллі. Але ролі отримали брат Александера, Білл Скашгорд, та інша колишня Паттінсона – FKA twigs.

Сцена з білим конем є відсиланням до графічного роману «Ворон» Джеймса О'Барра. У графічному романі Ерік бачить, як білий кінь біжить і застрягає в колючому дроті.

Денні Г'юстон був затверджений на роль лиходія у 2015 році, але вибув зі зйомок через конфлікт у розкладі. Однак через те, що виробництво тривало занадто довго, він все ж таки зміг зіграти цю роль.

Алекс Прояс, режисер «Ворона» (1994), заявив, що нова версія не мала з'являтися на світ: «Ворон» – це не просто фільм... Це спадщина Брендона Лі».

Стане ця стрічка культовою чи Алекс Прояс правий? Дізнатися це можна, увімкнувши фільм «Ворон» на SWEET.TV.

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