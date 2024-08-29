«Забери мене на Місяць» забезпечить гарний настрій

Ця історія відбулась під час космічної гонки у 60-ті. І вона цікава не лише романтичним настроєм, секретними проектами, але й тим, як у ті роки завдяки вдалому маркетингу вдалось «продати» політ на Місяць американцям.

Тож для романтичного настрою варто увімкнути цей фільм, щоб подивитись цікаву історію та взяти маркетингові фішки головної героїні. До слова, подивитися «Забери мене на Місяць» можна онлайн і офлайн на SWEET.TV.

Цей кінопроект стартував ще у 2022. І спочатку в касті був Кріс Еванс, але через затримку у виробництві він вибув, і його замінив Ченнінг Тейтум. Так, ми не побачимо Чорну вдову з Капітаном Америкою в романтичній історії, але побачимо з Гамбітом (це натяк, що на SWEET.TV з’явиться найкасовіший фільм з рейтингом R – «Дедпул і Росомаха»). Тож можна насолодитися красивою романтичною історією, переглядаючи «Забери мене на Місяць» на SWEET.TV.

Про що фільм

Коул Девіс відповідає за проект висадки на Місяць. Але керівництво не дуже впевнене в успіху, тому наймає експертку з маркетингу Келлі Джонс, щоб вона створила позитивний імідж для проекту серед американців, і це б дозволило уникнути скорочення бюджету. А також, щоб почати працювати над фальшивою висадкою на Місяць, яку будуть транслювати наживо.

Дівчина завзято береться до справи, але чим більше вона спілкується з Коулом, тим складніше їй обманювати його. Чим закінчиться ця історія?

Цікаві факти про кіно

Сценаристка Роуз Гілрой надихалася книгою «Маркетинг Місяця». Вона сказала, що книга «розповідає про оригінальну рекламу, яка була використана, і про те, як наукова фантастика була вплетена у свідомість американського народу за допомогою жанрових книг і фільмів. «Це було дуже важливо... Було неймовірно цікаво дізнатися про всі способи, якими вони продавали місію «Аполлон-11», – зазначала Гілрой.

У фільмі фальшиву висадку на Місяць називають «проектом «Артеміда», оскільки Артеміда була близнючкою Аполлона. NASA має реальний поточний проект «Артеміда», який зосереджений на поверненні людей на Місяць, що є кроком до експедиції на Марс.

Декілька сцен знімали на території Космічного центру імені Кеннеді, і багатьох інженерів зіграли співробітники NASA, SpaceX і Boeing.

Сцени на пляжі були зняті наприкінці листопада і більшість акторів другого плану носили грілки в кишенях, сумочках – всюди, де тільки можна, щоб не змерзнути.

У сцені прес-конференції, де астронавти «Аполлона-11» відповідають на запитання про майбутню місію, діалог взято з реальної конференції 5 липня 1969 року.

Кріс Еванс та Скарлетт Йоганссон мали також зіграти у фільмі «Небезпечне побачення» (Ghosted) (2023), але у цьому випадку акторка покинула проект і її замінили на Ану де Армас. До речі, героя Еванса у тій стрічці звали Коул, так само як і головного героя цього кіно.

Колін Йост, який грає сенатора Кука, є чоловіком Скарлетт Йоганссон. Це їхня перша спільна поява у кіно.

Космічно-романтична комедія «Забери мене на Місяць» доступна для перегляду онлайн і офлайн. Ба більше, фільм можна завантажити у додатку, щоб подивитись його під місячним сяйвом (але до комендантської години).

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