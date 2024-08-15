«Анатомія падіння» – це стрічка-загадка

Трилер «Анатомія падіння» став одним з найбільш обговорюваних фільмів року. Завдяки нетиповій історії та глибокому психологічному наповненню стрічка привернула значну увагу як критиків, так і глядачів.

Фільм отримав головний приз Канн – «Золоту пальмову гілку». Стрічка могла представляти Францію на «Оскарі», але обрали інше кіно, чому – розповідаємо у матеріалі.

Про що фільм

У центрі сюжету – подружня пара, чий спокійний, на перший погляд, шлюб закінчується трагедією. Одного дня чоловіка знаходять мертвим, а його дружина – відома письменниця – стає головною підозрюваною.

В ході розслідування письменниця намагається довести, що вона невинна. Та водночас відкривається темна сторона стосунків подружжя: часті сварки, приховані образи та взаємні звинувачення. Все це тільки підсилює підозру.

Впевненість жінки у собі та здатність маніпулювати словами змушують задуматись: вона справді невинна чи просто вміло грає цю роль?

Цікаві факти про фільм

Собака Мессі (у фільмі він Снуп) отримав премію Palm Dog. «Гуманітарну версію» найпрестижнішої собачої премії у 2022 році отримав і наш Патрон.

Протягом прем’єрного місяця лише у Франції фільм подивилось понад 1 млн глядачів.

Режисерка Жустін Тріє наполягала на максимально реалістичних умовах зйомок, щоб передати автентичність ситуацій. Тому більшість сцен були зняті у горах. Таким чином актори ще більше занурились у свої ролі.

Акторка Сандра Гюллер, що виконала головну роль, як і її персонаж — німкеня. І хоча вона могла грати французькою, для режисерки було важливо передати цю неможливість знайти спільну мову у родині: «Було дуже важливо мати цю чутливість, це відчуття того, що чоловік і дружина не розмовляють однією мовою, тому вони спілкуються третьою мовою, англійською».

Цікаво, що акторка до кінця знімання так і не знала: винна її героїня чи ні.

Чому фільм не представляв Францію на «Оскарі»?

У вересні 2023 стрічка стала одним з п’яти претендентів для представлення країни в категорії «Найкращий міжнародний художній фільм». Але туди поїхав «Смак пристрасті» з Жульєт Бінош. Багато хто побачив в цьому «покарання» для режисерки, яка під час промови в Каннах засудила придушення президентом Франції протестів проти пенсійної реформи.

Де можна подивитися фільм онлайн

«Анатомія падіння» – це стрічка-загадка, яка кидає виклик глядачу. Фільм змушує задуматися про те, наскільки ми можемо бути впевнені в тому, що бачимо і чуємо та тримає в напрузі до останньої секунди. При цьому глядачі самі вирішують, де правда, а де – брехня.

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