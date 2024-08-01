Фільм розповідає історію дорослішання на тлі 90-х

Тренд на 90-ті у кінематографі знайшов своє відображення у стрічці української режисерки Тоні Ноябрьової. Це історія дорослішання очима 17-річної дівчини. Вона сповнена надій, розчарувань та, звісно, кохання.

Прем’єра фільму відбулась на Берлінському кінофестивалі. Окрім того, стрічка була на Каннському, Стокгольмському кінофестивалях, а також на Міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні тощо. Кінокартина доступна для перегляду ексклюзивно на SWEET.TV.

Що надихнуло режисерку зняти фільм

Режисерка фільму Тоня Ноябрьова, донька відомого актора Іллі Ноябрьова, зізнається, що на фільм «Ти мене любиш?» її надихнули певні події у житті, а саме розлучення її батьків. Тож і період для фону був обраний відповідно – кінець епохи СРСР та початок існування сучасної незалежної України.

«Наразі всі, хто бачили фільм, кажуть, що мені вдалося достовірно передати ту епоху – шпалери, тарілки, одяг, розмови. Все це з моєї пам'яті. Мені здалося, що дев'яності – найбільш влучний фон, щоб показати історію дорослішання і пошуку кохання в епоху глобальних, тектонічних змін, коли любові, здається, не існує», – розповіла режисерка в інтерв’ю «Vogue».

Стрічку «Ти мене любиш?» можна ексклюзивно подивитися онлайн і офлайн на SWEET.TV.

Про що фільм

Кіра мріє про яскраве життя. Але країна переживає період невизначеності, що впливає на все та на всіх.

Звістка про те, що батьки розходяться, штовхає дівчину на необачний крок – вона прагне піти з життя. Але молодий лікар рятує Кіру і згодом між ними починається роман. Чи це те кохання, про яке мріють дівчата? Кіра має про це дізнатись. Адже попереду на неї чекають нові випробування, хвилювання, радість та біль.

Цей фільм – не любовний роман, це відверта історія пошуку себе, непростих рішень та вчинків. Стрічку точно варто подивитися, а завдяки SWEET.TV це можна зробити на телевізорі, смартфоні, планшеті чи комп’ютері.

Цікаві факти про кіно

Переважно у фільмі знялися непрофесійні та немедійні актори, які не мають певних «штампів» з попередніх стрічок.

21-річна Карина Химчук пробувалася на іншу роль, коли вже була знайдена акторка на роль Кіри. На відеопробах дівчина була з довгим волоссям, але коли вперше прийшла до офісу, в неї була вже коротка зачіска, і Тоня Ноябрьова одразу впізнала в ній свою героїню. Як зазначає режисерка, Карина всіх вразила своєю грою: «Міжнародна публіка тільки й питала, де я її знайшла».

Актор і ведучий Андрій Шабанов був дещо здивований, що Тоня Ноябрьова побачила його саме в такому ракурсі.

Фільм встигли зняти до 24 лютого – останній знімальний день був 20 лютого 2022 року.

Великі проблеми виникли з музикою для фільму. Майже всі треки, написані до 1990 року, належить російському музичному лейблу «Мелодія». Головною піснею стала Venus гурту Bahamarama. Її ліцензія обійшлась дуже дорого.

Для фільму було знято три варіанти фіналу: поступиться, не дасть зазіхати на свої кордони або глядач має сам вирішити. І під час монтажу Тоня Ноябрьова зрозуміла, який саме має бути фінал.

Барахолка у фільмі – це окрема історія. «Сцени на барахолці – моя суцільна любов: це як «Діснейленд», тільки для дорослих – абсолютна машина часу. Все, що можна побачити на барахолці, реальне, нічого не випадкове. Це одна з наших найулюбленіших і найвдаліших сцен, якою ми всі пишаємось», – розповіла режисерка Vogue.

Сцену з дискотекою знімали у барі «Вавилон», що розташований в Будинку кіно у Києві.

Окрему увагу приділяли їжі в кадрі. Для барахолки творці ліпили пиріжки з горохом та повидлом, для родинних посиденьок готували борщ, смажили картоплю тощо, щоб все в кадрі виглядало смачно та природно.

Одяг для фільму шукали на київських барахолках, OLX, у шафах творців фільму.

Автентичні дрібниці того часу та музика створили ідеальний фон 90-х для історії, яка доводить, що людям дуже важливо відчувати турботу та любов тих, хто поруч.

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