Ворог сподівався посіяти панічні настрої у Харкові

Служба безпеки та Національна поліція затримали двох неповнолітніх, яких російські спецслужби завербували для підриву вибухівки поблизу двох райвідділів поліції у Харкові. Про це СБУ повідомила у понеділок, 16 грудня.

Як з’ясували слідчі, 8 та 9 грудня 2024 року 15-річні хлопець та дівчина підірвали вибухові пристрої біля відділень поліції у Слобідському та Холодногірському районах Харкова. Відомо, що вони виконували підрив на замовлення росіян, підлітки таким чином намагалися заробити гроші.

«Фігуранти діяли окремо один від одного і кожен виконував «свій» теракт, але за інструкцією спільного куратора з Росії», – додають у повідомленні.

Для виконання завдання юнак власноруч підготував саморобну вибухівку – він начинив вибуховий пристрій металевими кульками і встановив всередину детонатор для дистанційної активації. Дівчина ж забрала вже готову вибухівку зі схованки. Потім кожен з них самостійно замаскував вибухові пристрої у пакетах та залишив їх у контейнерах для сміття поблизу відділень поліції. Поруч з цими будівлями підлітки також приховано встановили мобільні телефони, через які ворог здійснював дистанційно детонацію та фіксував на відео наслідки підривів.

Вибухівка біля райвідділу поліції у Харкові

«Через ці вибухи агресор сподівався посіяти панічні настрої і розхитати суспільно-політичну ситуацію у регіоні», – наголошують у спецслужбі.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за терористичний акт. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, у суботу, 14 грудня, в одному з центральних районів Дніпра здетонувала вибухівка. Внаслідок вибуху одна людина загинула, також є травмовані.