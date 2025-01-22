Затриманий скоригував удар по Дніпру, внаслідок якого загинули шестеро людей

У пункті пропуску «Краківець» на Львівщині Служба безпеки України затримала коригувальника з Дніпра, який намагався виїхати за кордон. Відомо, що він скоригував російський удар по підприємству, внаслідок чого загинули шестеро людей. Про це у середу, 22 січня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Затриманий – відомий у Дніпрі адвокат. За даними СБУ, він передав росіянам координати компанії, яка модернізує та ремонтує ударні і розвідувальні дрони.

«Для завдання максимальної шкоди він передав ФСБ не просто загальні координати підприємства, а точні відмітки розташування технологічних цехів та складів зберігання БпЛА», – йдеться у повідомленні.

У грудні 2023 року російські військові, використовуючи надані затриманим координати, вдарили по Дніпру. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще 30 – отримали травми. Також через обстріл пошкоджень зазнали цивільні об’єкти інфраструктури.

«За матеріалами справи, зрадник прозвітував російським кураторам про наслідки “прильоту” і для подальших обстрілів місті Дніпро надіслав координати іншого стратегічного об’єкта, що розташований у місті», – розповіли у СБУ.

Слідчі встановили, що затриманий коригувальник підтримував зв’язок із російським куратором через свого знайомого, який обіймає посаду першого заступника голови Красногвардійської районної адміністрації в окупованому Криму.

Затриманий передав росіянам координати підприємства, де ремонтували БпЛА

СБУ затримала коригувальника у пункті пропуску «Краківець» на Львівщині під час спроби втекти з України. Під час обшуків у його помешканні та на робочому місці слідчі вилучили мобільні телефони та сім-карти із доказами його підривної діяльності на користь росіян.

Затриманому оголосили підозри у державній зраді та виправдовуванні збройної агресії Росії (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-2 ККУ). Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі та конфіскація майна. Наразі він перебуває під вартою.

Адвокат Олександр Самарець / Фото: Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

Доповнено. За даними джерел «Української правди», йдеться про Олександра Самарця – голову Кваліфікаційно-дисциплінарної комісієї адвокатури Дніпропетровської області.