У 2023-му Лариса Жалінська (по центру) виборола пʼять медалей Кубка України, з чим її привітало командування її військової частини

Українська веслувальниця, яка служила в Національній гвардії України, Лариса Жалінська втекла до Росії. Вона придбала туристичну путівку, і, як військова, мала право на виїзд за кордон. Проте з Польщі вона поїхала не в Чехію, як планувалося, а через Білорусь у Росію, яку вважає своєю «історичною батьківщиною».

Про втечу Жалінської увечері 13 січня повідомило видання Tribuna з посиланням на її інтервʼю пропагандистському телеканалу Russia Today.

«Сьогодні мої дії багато хто кваліфікує як втечу в Росію, але я б не вважала це втечею. Я б це назвала поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину. Я є росіянкою за національністю, моє рідне місто – це місто Приморськ Запорізької області Російської Федерації, я завжди була російськомовна», – сказала вона.

За словами Жалінської, з весни 2024 року жінкам-військовослужбовцям стали надавати відпустки з правом виїзду за кордон, зокрема за туристичними путівками. Тому вона придбала таку путівку до Чехії. Для підстраховки вона виготовила другий закордонний паспорт, не повідомивши про це свою військову частину. Саме з ним вона і перетнула кордон.

«Раніше за допомогою Telegram-каналів і друзів з Росії я знайшла перевізників, які вивозять зі Львова до Польщі і там допомагають через спеціальні чати знайти перевізників, які вже перетинають польсько-білоруський кордон. Також за допомогою друзів з Росії було куплено квиток на літак Мінськ-Москва», – сказала Жалінська.

Хто така Лариса Жалінська

Лариса Жалінська – спортсменка із Запорізької області, служила в Національній гвардії України, ймовірно, у 3033 військовій частині. У 2021 році отримала звання майстра спорту України міжнародного класу з академічного веслування, повідомляє «Суспільне. Спорт». Цього ж року вона стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з академічного веслування на ергометрах (гребних тренажерах) в закритих приміщеннях.

У 2023-му Лариса виборола пʼять медалей Кубка України – три золота та по одному сріблу і бронзі. Спортсменка також є багаторазовою призеркою чемпіонатів України, зокрема на останньому здобула дві бронзи та одне срібло.