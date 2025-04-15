Львівський окружний адмінсуд визнав протиправною відмову військової частини звільнити солдата зі служби для догляду за дружиною із другою групою інвалідності, зобов’язавши прийняти відповідне рішення.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці березня 2025 року, до суду звернувся військовий, який проходить службу на посаді водія-санітара медпункту однієї з військових частин. Він розповів, що у 2024 році двічі подавав рапорти на звільнення зі служби для догляду дружини із другою групою інвалідності, але отримував відмови – рапорти залишали «без реалізації». Він вважає такі рішення незаконними, тому звернувся до суду з проханням зобов’язати військову частину звільнити його зі служби.

Представник військової частини подав відзив на позовну заяву, розповівши, що солдат мав довести необхідність постійного догляду за дружиною, а поданий ним висновок лікарсько-консультативної комісії має «невстановлену форму».

З матеріалів справи відомо, що у цьому висновку вказано, що дружина позивача має другу групу інвалідності через психічні захворювання, потребує постійного стороннього догляду та нагляду.

Цю справу розглянула суддя Ірина Чаплик, яка дослідила усі докази та позиції сторін. Вона зазначила, що вказаний висновок складений, згідно з формою №080-4/о, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я. Військовий долучав до рапортів й інші необхідні документи і суддя не виявила у них дефектів.

«Суд приходить до висновку, що позивач довів необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною, яка є особою з інвалідністю ІІ групи, як підставу для звільнення з військової служби, а отже і протиправність відмови відповідача у вчиненні необхідних дій для звільнення його з військової служби», – вказано у рішенні суду.

Суддя визнала протиправними дії військової частини щодо відмови у звільненні позивача зі служби. Ірина Чаплик зобов’язала військову частину звільнити солдата зі служби за сімейними обставинами. Рішення ще можна оскаржити.