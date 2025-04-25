На опублікованому відео видно чоловіка, який лежить на асфальті і поруч біля нього сидять два чоловіки у цивільному одязі

У п’ятницю, 25 квітня, львівськими Telegram-каналами поширилася інформація, що начебто працівники ТЦК у Мостиськах викинули за браму чоловіка з епілепсією. У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що ця інформація є неправдивою. Там зазначили, що це ухилянт, якого доставили прикордонники, він мав проблеми зі здоро’ям через вживання алкоголю. Чоловік втратив свідомість, коли вийшов за браму ТЦК.

«Мережею шириться інформація, що хлопця привезли у Мостиський РТЦК. А коли в нього почався напад, то просто кинули на вулицю. Чоловіку надавали допомогу перехожі, допоки не приїхала швидка», – йдеться в повідомленні одного з Telegram-каналів.

Також там опублікували відео, на якому видно чоловіка, який лежить на тротуарі і поруч біля нього сидять двоє чоловіки у цивільному одязі.

У Львівському обласному ТЦК та СП відреагували на цю інформацію і назвали її неправдивою. Там підтвердили, що непритомний чоловік справді перебував у приміщенні ТЦК, де проходив військово-лікарську комісію. Однак через проблеми зі здоров’ям його відправили на додаткові обстеження. Знепритомнів чоловік нібито вже за межами ТЦК.

«13 квітня до РТЦК та СП у місті Мостиська працівники державної прикордонної служби доставили військовозобов’язаного громадянина, порушника військового обліку, який намагався нелегально перетнути кордон. Чоловік заявляв, що впродовж недавнього тривалого часу вживав алкоголь у великих кількостях. Під час проходження ВЛК у громадянина виявили проблеми зі здоров’ям, справді, через зловживання алкоголем. Відтак він отримав направлення на дообстеження. Вийшовши за браму ТЦК громадянин втратив свідомість. Після цього військовослужбовці ТЦК викликали швидку й чоловіку надали допомогу», – йдеться у повідомленні ТЦК.

У Львівському обласному ТЦК та СП наголосили, що жодних протиправних дій щодо цього чоловіка не вчиняли і закликали не маніпулювати цією темою.