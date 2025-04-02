На вул. Симоненка співробітники ТЦК силоміць затримували порушника військового обліку

У вівторок, 1 квітня, у Львові трапився черговий інцидент між військовослужбовцями районного ТЦК та військовозобов’язаним. На вул. Симоненка поблизу перехрестя з Володимира Великого співробітники ТЦК із застосуванням сили намагалися затримати 32-річного порушника військового обліку. Чоловік опирався, на його захист кинулися перехожі, зокрема, жінки, зрештою йому вдалося втекти.

За даними Львівського обласного ТЦК, учора до одного із районних ТЦК у Львові наряд поліції доставив порушника військового обліку. Громадянина скерували на проходження військово-лікарської комісії, за висновком якої визнали придатним до військової служби.

«Після чого останній намагався здійснити втечу й був затриманий військовослужбовцями, що чергували при ВЛК. Внаслідок, зав’язалася сутичка з цивільними громадянами. Будь-які спроби з боку військовослужбовців пояснити ситуацію щодо військовозобов’язаного виявилися марними. Це, в свою чергу, призвело до надмірних емоцій. У загальній штовханині військовозобов’язаному громадянину вдалося втекти», – йдеться в повідомленні.

У обласному ТЦК також зазначили, що утікача оголосять у розшук. Що дій своїх підлеглих керівництво обласного ТЦК призначило службове розслідування. Також скерувало заяву до поліції про напад на їхнього військовослужбовця, адже під час шарпанини правопорушник завдав удар та травмував руку співробітнику ТЦК.

У обласному ТЦК прокоментували дії перехожих, зокрема, жінок, які кинулися захищати ухилянта.

«Чи відповідатимуть ті, хто перешкоджають військовослужбовцям виконувати їхні службові обов’язки, питання риторичне. Щодо дій громадянина, який намагаючись “відбити” військовозобов’язаного, кричав: “Жінки, допомагайте! Допомагайте, жінки!”, то під час війни, в якій армія критично потребує підсилення, таке перешкоджання заходам мобілізації не витримує жодної критики. Як для громадянина – ці дії можна трактувати, як ворожі щодо власної держави, як для чоловіка – така поведінка негідна й принизлива», – зазначається в повідомленні.

Варто зауважити, що за перешкоджання військовослужбовцям виконувати їхні службові обов’язки, передбачена відповідальність.