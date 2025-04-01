Потерпілий сказав, що не має претензій до обвинуваченого

Ужгородський міськрайонний суд визнав українця Михайла Третьякова винним у насильстві над правоохоронцем та привласненні його зброї. За побиття прикордонника обвинуваченому призначили 5 років ув’язнення, однак реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного.

Як йдеться у вироку, який винесли 17 березня, інцидент стався у листопаді 2024 року біля села Гута Ужгородського району, за 50 метрів від кордону зі Словаччиною. Михайло Третьяков підбіг до оператора БпЛА, сержанта ДПСУ, і наніс йому близько 15 ударів по голові. В цей час спільник обвинуваченого відібрав у прикордонника табельну зброю – пістолет Макарова.

Після цього ухилянти побігли до кордону зі Словаччиною, однак Михайла Третьякова затримали. Під час судового засідання він визнав свою вину і розповів, що вчинив злочин, бо хотів потрапити за кордон і попросив суд суворо його не карати. У свою чергу, потерпілий вказав, що не має претензій до обвинуваченого.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Малюк визнав Михайла Третьякова винним у насильстві над правоохоронцем та привласненні його зброї і призначив йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.