Щоб затримати закарпатців, румунська поліція провела масштабну пошукову операцію

Виноградівський районний суд визнав військовослужбовця Івана З. винним в опорі прикордоннику та викраденні його зброї. Спільнику двох втікачів до Румунії призначили 5 років ув’язнення, однак реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Вирок винесли 10 лютого. Йдеться про інцидент, який стався на Закарпатті 16 серпня 2024 року. Троє чоловіків, намагаючись незаконно перетнути кордон з Румунією, напали на українського прикордонника та відібрали у нього зброю.

Нападників затримали румунські правоохоронці. Серед них був Іван З. Під час назаконного перетину кордону він відвернув увагу курсанта Нацгвардії, а спільник завдав військовослужбовцеві кілька ударів, від яких той втратив рівновагу та впав з обриву ґрунтової дороги. Чоловіки підібрали автомат АК-74 і втекли з ним до Румунії.

10 лютого Іван З. уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Анатолій Надопта, визнавши закарпатця винним в опорі прикордоннику та викраденні зброї, призначив йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.