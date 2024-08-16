Нападники незаконно перетнули кордон з Румунією в районі міста Тарна Маре

На Закарпатті у п’ятницю, 16 серпня, троє чоловіків намагаючись незаконно перетнути кордон з Румунією напали на українського прикордонника та відібрали у нього зброю. Зрештою нападників затримали у Румунії. Інцидент, про який першим написало румунське видання PresaSM, підтвердили у Держприкордонслужбі.

«Сьогодні група з трьох порушників здійснила напад на одного з військовослужбовців зі складу прикордонного наряду на Закарпатті. Їх намагалися зупинити під час спроби незаконного перетину кордону в Румунію. Чоловіки, напавши на військовослужбовця вони відібрали зброю та вдалися до втечі в напрямку суміжної країни», – пише «Суспільне» з посиланням на речника прикордонників Руслана Демченка.

Він повідомив, що на місце інциденту відразу було вислано додаткові групи для пошуку правопорушників та перевірки тилових підступів до кордону. Також прикордонники поінформували румунських колег та правоохоронні органи.

Як повідомляється, одного з порушників українські прикордонники невдовзі затримали неподалік. Він якраз намагався подолати інженерні загородження для подальшого переходу кордону. Затриманий виявився мешканцем Закарпаття.

Як повідомляє PresaSM, румунські прикордонники отримали повідомлення о 13:35, що на патруль українських прикордонників напали кілька невідомих, троє з них незаконно перетнули кордон, прибувши до Румунії, в районі міста Тарна Маре. Вже о 15:05 румунські правоохоронці затримали одного з підозрюваних. Була проведена масштабна пошукова операція, яка також включала зліт гелікоптера для спостереження в цьому районі.

«Чоловік з України, якого затримали румунські правоохоронці, показав їм, де саме він залишив зброю, на сполучній ділянці між двома країнами», – йдеться у матеріалі. Журналісти також додали, що зброя була без набоїв, які знайшли на території України.

фото PresaSM

Про те, чому українці напали на прикордонний патруль і втекли до Румунії, наразі не відомо. Однак порушники нібито попросили «політичного притулку» в румунської влади.