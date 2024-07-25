Чоловіки самостійно проклали маршрути гірськими вершинами Рахівського району

У середу, 24 липня, військовослужбовці прикордонної служби «Богдан» Мукачівського загону затримали у верхів’ї Карпат 6 груп ухилянтів. Загалом, через гори в Румунію намагалися пробратися 15 військовозобов’язаних чоловіків з 9 областей України.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 25 липня, ухилянти самостійно проклали маршрути гірськими вершинами у Рахівському районі.

«Загалом напередодні затримано 15 осіб – жителі Хмельницької, Івано-Франківської, Донецької, Одеської, Рівненської, Дніпропетровської, Львівської, Київської та Харківської, областей. Ще трьох «верхолазів» з Вінниччини та двох з Херсонщини затримали вже сьогодні», – інформують у ДПСУ.

На затриманих склали протоколи за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Санкція статті передбачає до 13,6 тис. грн штрафу або адміністративний арешт на строк до 15 діб.