На березі Тиси затримали дев’ятьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити в Румунію

У вівторок, 23 липня, прикордонники відділу «Тячів» Мукачівського загону зупинили поблизу Тиси дев’ятьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити в Румунію. Одну з груп ухилянтів затримували з пострілами. 56-річному закарпатцю, у якого піднявся тиск під час забігу до річки, викликали «швидку допомогу».

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, першу групу з трьох військовозобов’язаних чоловіків з Львівської, Одеської та Івано-Франківської областей затримали за 100 метрів від кордону з Румунією.

Через три години на березі Тиси зупинили двох закарпатців та двох прикарпатців. Побачивши прикордонників, порушники спробували втекти, але після попереджувальних пострілів за 20 метрів до кордону їх зупинили. Одному із затриманих, 56-річному закарпатцю, у якого піднявся тиск під час забігу до річки, викликали «швидку допомогу».

«Чоловік зізнався, що хотів незаконно перетнути кордон та з розпачем розповів, що його обдурили переправники, які пообіцяли допомогти “офіційно” перетнути кордон і яким він віддав 7 тисяч доларів. Натомість чоловіка спрямували в Тису, у якій, під час спроби потрапити в Румунію, від початку року вже потонули 17 чоловіків», – інформують в ДПСУ.

Також 23 липня на Тячівщині зупинили закарпатця, який хотів переплести Тису біля Солотвина та жителя Київщини, що прямував до річки через один із контрольних постів. На всіх затриманих склали протоколи за незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Ухилянтам, які втікали від прикордонників, загрожує до 15 діб адміністративного арешту.