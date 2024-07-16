Незаконно перетнути кордон намагалися двоє запоріжців, закарпатець та прикарпатець

Прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону затримали поблизу річки Тиса двох запоріжців, закарпатця та прикарпатця, які намагалися незаконно перетнути кордон у супроводі двох неповнолітніх переправників. Щоб зупинити ухилянтів, прикордонники вистрілили у повітря.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ 16 липня, прикордонники помітили групу осіб за 100 метрів до кордону з Угорщиною. Чоловіки прямували у бік Тиси і, побачивши військовослужбовців, намагалися втекти.

«Прикордонники здійснили попереджувальний постріл, що змусило правопорушників виконати законні вимоги прикордонного наряду та зупинитися. У ході подальших пошукових заходів, окрім чотирьох чоловіків, які планували порушити кордон, було виявлено двох неповнолітніх місцевих жителів 13 та 14 років, які здійснювали їх супровід», – інформують у Держприкордонслужбі.

Ухилянти заплатили переправникам по 8 тис. доларів. На чоловіків склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону та злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника ДПСУ з охорони громадського порядку і державного кордону.