Затриманими виявилися жителі Київщини, Закарпаття, Дніпропетровщини та Львівщини

На Закарпатті прикордонники відділу «Вилок» затримали 4-х ухилянтів з 14-річним провідником. Підліток за тисячу доларів мав допомогти чоловікам подолати річку Тиса.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 24 липня, затриманими виявилися жителі Київщини, Закарпаття, Дніпропетровщини та Львівщини.

«Чоловіки планували перепливати Тису. Супроводжував плавців 14-річний житель села Вилок. За подорож із можливим смертельним фіналом у стрімкій течії річки, кожен зі спритників заплатив від 4 до 6 тисяч доларів. Підліток мав одержати за свої послуги тисячу доларів», – інформують у ДПСУ.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону ухилянтами.