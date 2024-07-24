14-річний підліток за тисячу доларів допомагав ухилянтам перепливати Тису
Правоохоронці встановлюють осіб, які організували чоловікам незаконний перетин кордону
На Закарпатті прикордонники відділу «Вилок» затримали 4-х ухилянтів з 14-річним провідником. Підліток за тисячу доларів мав допомогти чоловікам подолати річку Тиса.
Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 24 липня, затриманими виявилися жителі Київщини, Закарпаття, Дніпропетровщини та Львівщини.
«Чоловіки планували перепливати Тису. Супроводжував плавців 14-річний житель села Вилок. За подорож із можливим смертельним фіналом у стрімкій течії річки, кожен зі спритників заплатив від 4 до 6 тисяч доларів. Підліток мав одержати за свої послуги тисячу доларів», – інформують у ДПСУ.
Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону ухилянтами.