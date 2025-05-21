Міністерство цифрової трансформації з 1 червня запровадить перший платний сервіс у застосунку «Дія» – шеринг документів для банків. Про це у середу, 21 травня, для Forbes повідомив керівник команди впровадження «Дії» Олексій Вовк.

Відомо, що Мінцифри запустило шеринг через «Дію» у 2020 році. Вовк зазначив, що це дозволяє швидко передавати електронні копії документів банкам, кредитним установам та іншим надавачам послуг, для яких важливо встановити особу клієнта. За підключення до сервісу банки та фінансові установи будуть сплачувати одноразово 21 тис. 617 грн, далі – 9,8 грн за кожну успішну операцію з документами. Вовк розповів, що середня кількість шерингів документів через «Дію» перевищує 1,3 млн на місяць.

«У переліку партнерів, які готові до інтеграції нового сервіс, – банки, страхові компанії, сервіси документообігу, платіжні системи, мобільні оператори, сервіс райдхейлінгу та інші установи», – додають у повідомленні.

У майбутньому планують запустити ще два платні сервіси. Зокрема, використання «Дія.Підпис» для юридичних осіб, що дозволить бізнесу підписувати документи онлайн із використанням електронного підпису напряму через застосунок. Міністерство також планує запустити сервіс електронної ідентифікації Diia.OAuth. Завдяки цьому партнери зможуть ідентифікувати своїх користувачів через взаємодію з порталом «Дії».

Віцепрем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 18 травня під час конференції DOU Day розповів, що монетизація «Дії» розпочалась у травні 2025 року. Міністерство поступово працює над відокремленням сервісу в окрему держкомпанію, яка в майбутньому може залучати бізнес до платформи та продавати свої акції.

«Ми будемо поступово відокремлювати «Дію» в окрему державну компанію. Можливо, потім акції компанії будуть продаватися. Тобто «Дія» стане маркетплейсом, де бізнес зможе запускати власні сервіси та користуватися нашою інфраструктурою», – додав Федоров.

Нагадаємо, 19 травня Федоров повідомив, що у червні на порталі «Дія» запустять ШІ-асистента для отримання послуг.