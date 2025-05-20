Користувачі «Дії» зможуть шукати відповіді на певні питання щодо документації чи послуг за допомогою ШІ

На порталі «Дія» запустять ШІ-асистента для отримання послуг. Бета-версію запустять вже у червні. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у понеділок, 19 травня.

«Зараз ШІ змінив споживацьку культуру. Усе, що не буде схоже на ChatGPT, Gemini чи інші моделі, викликає роздуми, як цим користуватися. Щоб створити найкращий користувацький досвід, нам потрібно трансформувати Дію в ШІ-продукт», – розповів Федоров.

ШІ-асистента запустять у форматі бета-тесту в червні. За словами міністра, користувачі зможуть не лише отримати послугу за допомогою технології, а й шукати відповіді на певні питання щодо документації чи послуг.

«Просто описуйте свою ситуацію – і «Дія» підкаже, що робити: "У мене народилася дитина» – АІ-асистент порадить, які послуги потрібні та як їх отримати», – пояснив Федоров.

Планують, що ця технологія зможе надсилати довідки, а в майбутньому – вестиме повне отримання послуги. Крім цього, у перспективі з ним можна буде спілкуватись голосом.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що у застосунку «Дія» планують запустити складання онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення.