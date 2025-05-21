Головну роль у фільмі «ГУР: Код “Сікора”» виконає його режисер Ахтем Сеітаблаєв

Під час панельної дискусії «Українська кіноіндустрія під час війни» кіномаркету Marché du Film 78-го Каннського кінофестивалю презентували тизер українського фільму «ГУР: Код “Сікора”». Це шпигунська драма, в основі якої справжні події спецоперації.

Фільм готує студія F Films за підтримки Держкіно в партнерстві з ГУР МО та UnitedContentHUB. Головну роль у стрічці виконає її режисер Ахтем Сеітаблаєв, який зіграв офіцера ГУР, долученого до складної спецоперації.

«Це історія сімʼянина, офіцера спецслужби, особисте життя якого зруйнувала війна… Друзі допоможуть йому повернутися в стрій. Командир та молодша колега, розробити одну з найуспішніших операцій в історії спецслужб…І помститися ворогу», – розповів Ахтем Сеітаблаєв.

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Реліз стрічки запланований на 2026 рік. Автори зазначають, що це кіно про те, що колективний подвиг складається з особистих історій боротьби.