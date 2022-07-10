Росія може продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі і без турбіни, яку повертає Канада

Міністерство закордонних справ України та Міністерство енергетики України закликали уряд Канади скасувати рішення про повернення до Німеччини відремонтованих турбін російського газопроводу «Північний потік-1». Про це йдеться у спільній заяві міністерств.

У відомствах наголосили, що Росія може продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі без цієї турбіни, а її передання дозволить Росії і надалі використовувати енергетику як інструмент гібридної війни проти Європи.

«Остання канадсько-німецька домовленість і оголошене на її основі рішення – це підстроювання санкційного режиму під забаганки Росії. Цей небезпечний прецедент йде врозріз із принципом верховенства права і матиме лише одне наслідок – зміцнить почуття безкарності Москви», – йдеться у заяві.

Як наголосили у відомстві, у день оголошення цього рішення Канадою армія РФ обстріляла житлові квартали в Миколаєві, Харкові, Кривому Розі, а також низку інших населених пунктів в Запорізькій області. Росія діяла як держава-терорист, навмисно завдаючи ударів по будинках та інших об'єктах цивільної інфраструктури. Загинули мирні люди, десятки поранено.

В МЗС вважають, що Росія може продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі без турбіни, що стала предметом дискусії.

Україна наголошує, що компресорна станція «Північного потоку-1» обладнана кількома турбінами, у тому числі резервними. У Канаді зараз перебуває лише одна турбіна. Однак за рішенням «Газпрому» зараз працює лише три турбіни, решта відключені без пояснень. Так, обсяги транспортування скоротилися зі 167 до 67 млн кубометрів газу на добу.

Також відомства звернули увагу на те, що Росія може продовжити безперервне постачання газу до ЄС, навіть якщо з якоїсь причини транспортування «Північним потоком-1» буде неможливим. Наприклад, Росія може використати вже оплачені нею транзитні потужності через Україну. Зараз «Газпром» використовує менше ніж 40% від оплачених потужностей.

У межах чинного контракту «Газпром» може поставити додатково 67 млн кубометрів на добу та забронювати ще до 135 млн кубометрів на добу додаткових потужностей. Цим маршрутом традиційно постачалися основні обсяги газу для Німеччини, Італії, Австрії та інших країн регіону. Таким чином, Україна може повністю замістити «Північний потік-1».

Окрім цього є маршрут транспортування газу через Польщу – ним можна транспортувати до 90 мільйонів кубометрів газу на добу. Натомість Росія відмовилася від його використання за власним вибором. Але так само може відновити транспортування газу до Німеччини.

«Таким чином, вимога Росії щодо обов’язкового повернення турбіни для продовження транспортування газу є шантажем, який не має технічного обґрунтування», – наголошують міністерства.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про те, що Канада поверне Німеччині відремонтовану російську турбіну, необхідну їй для газопроводу «Північний потік-1», попри заперечення з боку України.