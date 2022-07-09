Росіяни свідомо обстріляли житлові квартали

Російські війська вранці 9 липня обстріляли з «Градів» Інгулецький район Кривого Рогу. Внаслідок обстрілу загинула 41-річна жінка та 20-річна дівчина, ще двоє людей з осколковими пораненнями перебувають у лікарні. Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ворог не припиняє терору наших міст та сіл. На ранок російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Усвідомлено ударили з «Градів» по житлових кварталах. Цей підступний обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані. Пошкоджена школа і кілька будинків. Згоріла автівка, що стояла поряд», – написав керівник ОВА.

Пізніше глава області повідомив, що 20-річна дівчина померла у лікарні.

«43-річний чоловік у лікарні. Це батько загиблої дівчини. Як йому сказати, що його дитини більше немає», – написав Резніченко.

Також вибухова хвиля пошкодила школу і кілька будинків. Згоріла автівка, що стояла поряд. Обстріл вели з території окупованої Херсонщини.

«Завдяки українським військовим лінія фронту зрушена в Херсонську область на відстань до 50 км від міста. Але «Торнадо-С», «Смерчі», ракети продовжують становити серйозну небезпеку», – наголосив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару російських окупантів по приватних будинках у Торецьку Донецької області загинула сім'я з трьох людей.