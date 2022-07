Європейський Союз домовився про збільшення постачання природного газу майже вдвічі з Азербайджану для заміщення російського газу на тлі загострення енергетичної кризи в Європі. Таким чином там хочуть знайти альтернативних постачальників, щоб замінити російські енергоресурси, повідомила у своєму Twitter голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Наразі очільниця Єврокомісії перебуває з візитом в Азербайджані, де вона вже провела зустріч із президентом країни Ільхамом Алієвим.

«Зміцнімо наші економічні відносини та зблизимо наших людей. Тут вирішальним буде зв’язок. ЄС хоче працювати з Азербайджаном та будувати зв’язки з Центральною Азією та за її межами»,– пояснила вона.

Azerbaijan has a tremendous potential in renewable energy.



Today we are laying the ground for a new partnership in this area.



And we commit to reducing methane emissions through the entire gas supply chain. https://t.co/DQtFG7GFbu