Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Азербайджану Ільхам Алієв

Європейський Союз домовився про збільшення постачання природного газу майже вдвічі з Азербайджану для заміщення російського газу на тлі загострення енергетичної кризи в Європі. Таким чином там хочуть знайти альтернативних постачальників, щоб замінити російські енергоресурси, повідомила у своєму Twitter голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Наразі очільниця Єврокомісії перебуває з візитом в Азербайджані, де вона вже провела зустріч із президентом країни Ільхамом Алієвим.

«Зміцнімо наші економічні відносини та зблизимо наших людей. Тут вирішальним буде зв’язок. ЄС хоче працювати з Азербайджаном та будувати зв’язки з Центральною Азією та за її межами»,– пояснила вона.

Azerbaijan has a tremendous potential in renewable energy.



Today we are laying the ground for a new partnership in this area.



And we commit to reducing methane emissions through the entire gas supply chain. https://t.co/DQtFG7GFbu — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 18, 2022

Відповідно до угоди, пропускна здатність Південного газотранспортного коридору (мережі трубопроводів, що з'єднує Каспійське море з Європою) має збільшитись із 8,1 мільярда кубометрів газу до 12 мільярдів. А ще за кілька років, як сказала фон дер Ляєн, вона зросте до 20 мільярдів кубометрів.

За її словами, постачання російського газу до Європи не є надійним, тому ЄС вирішив звернутись до «більш надійних постачальників», одним із яких вважають Азербайджан.

Угода також стосується використання потенціалу Азербайджану в галузі зеленого водню та вітроенергетики.

За словами єврокомісара, Азербайджан перетвориться з постачальника викопного палива на постачальника-партнера з відновлюваних джерел енергії для Європи.