Газопровід зупинили на 10 днів – до 21 липня

На російському газопроводі «Північний потік-1» розпочалися «планові роботи» на 10 днів, у зв’язку з чим постачання газу до Німеччини через нього повністю зупинилося.

Згідно з даними на сайті оператора, з 6 години ранку газ перестав надходити. Як повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС, газопровід зупинили на 10 днів – до 21 липня.

На час робіт на «Північному потоці» єдиним маршрутом постачання російського газу в країни Західної та Центральної Європи залишається тільки одна транзитна гілка через Україну.

У «Газпромі» стверджують, що через неї українська сторона останнім часом підтверджує заявки в обсязі близько 40 млн куб. м на добу.

В урядових структурах Німеччини побоюються, що планові технічні роботи можуть перетворитись на «безперервне техобслуговування з політичних мотивів».

Як інформував ZAXID.NET, напередодні Канада погодилась зробити виняток із санкцій проти Росії і вирішила повернути до Німеччини турбіну для «Північного потоку-1», яка пройшла технічне обслуговування в Канаді.

Своєю чергою в МЗС України виступили проти «підлаштування санкцій під забаганки Росії». У відомстві наголосили, що Росія може продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі без цієї турбіни, а її передання дозволить Росії і надалі використовувати енергетику як інструмент гібридної війни проти Європи.