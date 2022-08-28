Уряд Німеччини таємно створив холдингову компанію для проведення націоналізації дочірньої компанії «Газпрому» – SEFE, Securing Energy for Europe, яка до 2022 року називалася Gazprom Germania GmbH. Про це повідомляє Welt.

Зазначається, що холдингова компанія була створена для проведення націоналізації в короткострокові терміни. У партнерській угоді компанії зазначено, що її метою є забезпечення безпеки постачання в енергетичному секторі. Також об’єктом компанії є придбання, утримання та управління інвестиціями компанії.

Наразі SEFE знаходиться під опікою Федерального мережевого агентства Німеччини. Міністерство у справах економіки та захисту клімату Німеччини повідомило, що їм було відомо про заснування такої компанії.

«Ми знаємо про існування такої компанії … Це було підготовлено в травні 2022 року виключно як запобіжний захід для будь-яких заходів з реструктуризації», – заявила речниця міністерства.

Як повідомлялось, російський монополіст «Газпром» перестав контролювати свою німецьку дочірню компанію з 1 квітня. Після цього Gazprom Germania передали в управління регулятору.