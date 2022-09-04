ЄС приклав багато зусиль за останні місяці для протистояти екстремальному використанню Росією газової зброї

Європейський Союз готовий до повного припинення постачання російського газу завдяки власним потужностям зберігання та заходам з енергозбереження. Про це заявив комісар Євросоюзу з економіки Паоло Джентілоні, пише «Укрінформ» із посиланням на NDTV.

За його словами, у Європейському Союзі наразі запаси газу становлять приблизно 80% завдяки диверсифікації постачання, попри неоднакову ситуацію в різних країнах.

Комісар зазначив, що ЄС приклав багато зусиль за останні місяці для протистояти екстремальному використанню Росією газової зброї.

«Ми не боїмося рішень Путіна, ми просимо російську сторону дотримуватися контрактів, але якщо вони цього не роблять, ми готові реагувати», – сказав Джентілоні.

Додамо, що держава-терорист Росія припинила постачання газу до Європи через трубопровід «Північний потік» і попри обіцянки запустити його у суботу, так цього і не зробила. Це стало черговим проявом енергетичного шантажу, яким Кремль займається від початку повномасштабної війни в Україні.

Російський газовий монополіст компанія «Газпром» послідовно скорочував поставки до низки країн Європи, зокрема – Німеччини, Італії, Франції та інших. Крім того, «Газпром» раніше повністю припинив поставки через відмову деяких країн сплачувати за блакитне паливо рублями.