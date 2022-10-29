У Севастопольській бухті пролунали вибухи, окупанти закрили водну переправу

Уранці суботи, 29 жовтня, у Севастопольській бухті пролунали вибухи. Окупанти перекрили водну переправу між північною та південною частинами Севастополя. Рух поромами і катерами неможливий.

За інформацією кореспондента проекту Радіо Свобода «Крим. Реалії», звуки були схожі на роботу ППО.

Окупаційний ставленик Михайло Развожаєв заявив про «атаку безпілотників». Він стверджує, що жоден об'єкт уражено не було. Проте після вибухів окупанти перекрили переправу між північною та південною частинами Севастополя – рух поромами і катерами неможливий.

Фото з Telegram Сергія Стерненка

Радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко 29 жовтня зранку написав у Twitter, що за деякими даними, у Севастопольській гавані підірвали кілька російських військових кораблів Чорноморського флоту, в тому числі фрегат і десантний корабель. Також він опублікував відео, на якому видно вибух та чорний дим.

Explosions in Sevastopol harbor last night.



According to some sources, several Russian warships of the Black Sea Fleet were blown up - including a fregate and a landing ship. pic.twitter.com/Q4kCLX8xfq — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 29, 2022

Наразі цієї інформації офіційно не підтвердили.

Керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк пожартувала, що Севастополь атакували«бойові комарі». В ефірі національного телемарафону вона зазначила, що у командуванні уважно стежать за тим, що відбувається у Криму, оскільки це перебуває у їхній зоні відповідальності.

«Ми готуємо офіційну відповідь, яка буде наповнена фактами. Напевно, це і є бойові комарі, які так турбують російську владу», – додала Гуменюк.

Наразі більше деталей вона не повідомила.

Зазначимо, що РФ постійно звинувачує Україну у використанні біологічної зброї та різних фантастичних розробках. Нещодавно постійний представник Росії при ООН Васілій Небензя заявив, що на території України знайшли дрони, які повинні були переносити заражених інфекціями комарів.

Нагадаємо, на початку місяця вибухи пролунали на Кримському мосту. Було зруйновано два прольоти, припинено рух. Росія звинуватила у вибухах керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.