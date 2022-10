Уранці суботи, 29 жовтня, у Севастопольській бухті пролунали вибухи. Окупанти перекрили водну переправу між північною та південною частинами Севастополя. Рух поромами і катерами неможливий.

За інформацією кореспондента проекту Радіо Свобода «Крим. Реалії», звуки були схожі на роботу ППО.

Окупаційний ставленик Михайло Развожаєв заявив про «атаку безпілотників». Він стверджує, що жоден об'єкт уражено не було. Проте після вибухів окупанти перекрили переправу між північною та південною частинами Севастополя – рух поромами і катерами неможливий.

Фото з Telegram Сергія Стерненка

Радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко 29 жовтня зранку написав у Twitter, що за деякими даними, у Севастопольській гавані підірвали кілька російських військових кораблів Чорноморського флоту, в тому числі фрегат і десантний корабель. Також він опублікував відео, на якому видно вибух та чорний дим.

Explosions in Sevastopol harbor last night.



According to some sources, several Russian warships of the Black Sea Fleet were blown up - including a fregate and a landing ship. pic.twitter.com/Q4kCLX8xfq