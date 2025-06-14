Відбувся четвертий етап обміну у форматі «всіх на всіх»

Під час четвертого етапу обміну військовополоненими у форматі «всіх на всіх» 14 червня повернули двох мешканців Львівщини. Про це повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

«За попередньою інформацією, серед захисників, яких сьогодні визволили з полону, є двоє жителів Львівщини. Деталі – згодом», – написав Максим Козицький.

Водночас раніше очільник області повідомляв, що під час обміну полоненими з Львівщини 12 червня повернули чотирьох військових з Львівщини. Серед них:

Михайло Глива родом зі Сокаля. У січні 2023 року добровольцем став на захист України. Служив у 117 окремій бригаді територіальної оборони. У листопаді потрапив у ворожий полон.

Михайло Глива

Андрій Паранич з Комарна. Як резервіст першої черги приєднався до оборони країни на початку повномасштабного вторгнення. Проходив службу у 80-ій окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді. Зник безвісти у травні 2022 року.

Андрій Паранич

Руслан Мамедов із Самбора. Його мобілізували у 2023 році. Служив у 3-ій штурмовій бригаді. Потрапив в полон у жовтні 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Часового Яру, що на Донеччині.

Руслан Мамедов

10 червня з полону визволили десятьох мешканців Львівщини, 9 червня – одного.

Нагадаємо, 14 червня Україна та Росія здійснили черговий обмін полоненими військовими у межах домовленостей, досягнутих під час перемовин у Стамбулі. Додому повернулись багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року, – воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Більшість військових мають важкі поранення та хвороби, а також вік молодше 25 років. Точну кількість повернутих з російського полону військових поки що не розголошують.