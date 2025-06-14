Офтальмонологиня Марія Іваськевич веде прийом пацієнтів

Чимало людей увечері, особливо ті, що довго працюють за комп’ютером, в офісах, де сухе повітря, відчувають, що з очима щось не так: є відчуття піску в очах, вони печуть, сверблять, почервоніли, виникла світобоязнь тощо. Це може бути хвороба сухого ока, яка нині вражає не лише тих, кому за 40 років, а й зовсім молодих людей, студентів.

Що це за захворювання очей, як його уникнути і як собі допомогти, коли хвороба все-таки виникла, ZAXID.NET розповіла офтальмологиня Марія Іваськевич.

Що це за хвороба сухого ока?

«Хвороба сухого ока або синдром сухого ока – це хронічне захворювання ока, при якому порушується стабільність слізної плівки, що призводить до дискомфорту, подразнення, запалення й навіть пошкодження поверхні ока», – каже офтальмологиня.

Це захворювання проявляється відчуттям піску або стороннього тіла в оці, подразненням, очі печуть, сверблять, інколи виникає надмірна сльозотеча (як парадоксальна реакція на сухість), знижується гострота зору, виникає затуманення, світлобоязнь. Очі швидко втомлюються, особливо під час роботи за комп’ютером.

Є дві основні причини виникнення цього захворювання: зменшення утворення сльози (через вік, хвороби, деякі ліки, гормональні зміни) і надмірне випаровування сльози (внаслідок роботи кондиціонерів, вітру, довгої роботи за комп’ютером, носіння контактних лінз). Додатковими факторами розвитку цієї недуги, за словами офтальмологині, є аутоімунні захворювання, наприклад, синдром Шегрена, ендокринні розлади, офтальмологічні операції, використання косметики, не придатної для очей.

Чим небезпечне це захворювання?

Марія Іваськевич каже, що через невчасне лікування хвороби можуть виникнути серйозні ускладнення: хронічне запалення очної поверхні, ураження рогівки (мікротріщини, епітеліопатії), інфекції, погіршення зору, значне зниження якості життя.

Це захворювання найчастіше проявляється у людей, яким за 40 років, у жінок у період менопаузи, у тих, хто тривалий час працює за комп’ютером або в офісних приміщеннях із сухим повітрям. Останнім часом хворобу все частіше діагностують у зовсім молодих людей, студентів, і причина цього – часте і тривале використання гаджетів.

На це захворювання хворіють не лише українці, така ж ситуація і в інших країнах. За світовими оцінками, хворобу сухого ока виявляють у 10-30% населення, у деяких групах – до 50%. На Львівщині до 750 тисяч людей можуть мати прояви цього захворювання.

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Як допомогти собі самому?

За словами Марії Іваськевич, на ранніх етапах можна допомогти собі самому справитися з цим захворюванням, а саме:

використовувати штучні сльози (за рекомендацією лікаря-офтальмолога);

зменшити час перед екраном комп’ютера, телевізора;

гуляти на свіжому повітрі не менше 2 годин на день у світлий час доби;

дистанція для зорового навантаження на близькі відстані не менше 40 см;

кожні 20 хвилин (під час зорового навантаження) робити перерву на 20 секунд і переводити погляд на відстань більше 6 метрів;

частіше кліпати очима під час роботи;

використовувати зволожувачі повітря;

захищати очі від вітру, пилу;

відмовитися від агресивної косметики для очей.

Коли слід обов’язково звернутися до лікаря?

Якщо виникли вищеперераховані симптоми, то краще відразу проконсультуватися з лікарем і у жодному разі не лікуватися за порадами знайомих, друзів, у яких були схожі проблеми, чи за порадами з інтернету. Та якщо симптоми не зникають понад 1-2 тижні, виник біль, сильне почервоніння, знизилася гострота зору, краплі не допомагають, слід негайно звернутися до лікаря. Офтальмолог оцінить тип і важкість захворювання і призначить правильне лікування.