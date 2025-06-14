Шахраям загрожує до восьми років позбавлення волі

Служба безпеки України викрила та затримала двох шахраїв, які намагалися отримати хабар від іноземної оборонної компанії, що здійснює безкоштовні поставки техніки до України. Зловмисники шантажували підприємство, що могло зірвати поставки оплачених західними партнерами систем радіоелектронної боротьби, повідомили у пресслужбах СБУ та Офісу генпрокурора у суботу, 14 червня.

За даними правоохоронців, у Києві двоє українців, прикриваючись начебто зв’язками в Міноборони, почали створювати штучні перешкоди для компанії, яка здійснює безкоштовні поставки авто з системами РЕБ для Сил оборони. Шахраї вимагали хабар в підприємства, яке вже виготовило та передало Україні п’ять комплексів РЕБ.

У пресслужбі СБУ уточнили, що засоби РЕБ оплачують іноземні партнери України. В разі вдалого застосування систем у бойових умовах, підприємство отримало б нові контракти для допомоги Україні.

«Коли про це дізналися шахраї, вони почали вимагати хабар у представників іноземного підприємства. В обмін на 200 тис. доларів США вони обіцяли домовитися “зі своїми контактерами” про позитивні висновки щодо зазначених виробів», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці затримали двох шахраїв після передачі хабаря. Їм повідомили про підозри за ч. 2 ст. 28 ККУ, ч. 1 ст. 114-1 ККУ та ч. 3 ст. 369-2 ККУ (перешкодження законній діяльності ЗСУ та отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень посадовцями). Їх загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі фігурантам обрали запобіжні заходи. Триває слідство.