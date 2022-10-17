Проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, з якими стикаються російські сили на півдні України, загострилися після пошкодження Кримського мосту 8 жовтня. Про це інформує Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Попри те, що міст відкрили для руху, ремонтні роботи тривають, і біля переходу залишається велика черга вантажівок.

Для потреб угруповання на півдні України скоріш за все збільшують інтенсивність постачання по суші через Маріуполь, щоб компенсувати проблему з Кримським мостом.

Крім того, за даними розвідки, шляхи постачання через Запорізьку область стають все більш важливими для російської окупації. Тому що ситуація у Херсоні напружена, а маршрути постачання через Крим погіршені, зазначають британські розвідники.

Мелітополь є вузлом шляхів постачання та місцем основної присутності російської авіації, йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що напередодні керівниця об’єднаного прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що окупанти не можуть перекидати озброєння та техніку через Кримський міст після вибухів на ньому, пише «Укрінформ».

«Дуже критичний стан у них зі спорядженням, з поставками, з логістикою. Тому що дійсно підтягування резервів звідти відбувалося і майже 75% цих постачань проходили саме через Кримський міст. Наразі навіть море на нашому боці, навіть природа проти того, щоб щось там функціонувало, тому що вони навіть пороми зупинили. Через вітер неможливо здійснювати сполучення між точками через протоку, тому вони дійсно потерпають через нестачу обладнання, боєкомплектів, військової техніки», – наголосила Гуменюк.

Як повідомляв ZAXID.NET, вранці в суботу, 8 жовтня, на залізничній гілці Кримського моста стався вибух, після якого виникла потужна пожежа. Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту вибухнув вантажний автомобіль. Також росіяни повідомили про чотирьох загиблих.

Пізніше окупанти заявили про відновлення руху через Кримський міст для легкових авто й автобусів, а також – залізничного сполучення.

Україна не підтвердила причетність до інциденту на Кримському мосту, але в СБУ сказали, що коментуватимуть участь тих чи інших державних органів у різних операціях після остаточної перемоги України у війні.