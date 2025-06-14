У Львові зібрали на єдиній виставці елементи інтерʼєру у стилі сецесії. Виставку «Памʼять речей» відкрили у Мистецькій бібліотеці до Всесвітніх днів ар нуво. В експозиції зібрали предмети з різних локацій, але в одному стилі, що був дуже популярним у другій половині XIX ст. і до Першої світової війни. Найвідомішим будівничим у стилі сецесії у Львові був Іван Левинський.

Виставка охоплює різноманітні предмети побуту – від ужиткових до декоративних. Тут і кахлі пʼєців, буфет і бильця ліжка, дзеркала і люстри початку ХХ ст., водночас – вази, статуетки і ґудзики з оригінальними формами та орнаментами. Як наголосили у Мистецькій бібліотеці, у фокусі експозиції – предмети орнаментальної сецесії, оскільки саме цей період втілює ключові риси ар нуво: прагнення до естетичного новаторства і експериментальність форм.

«Ця виставка – про дім, що розсипався на речі, які все ще промовляють. Про фрагменти простору, який неможливо відтворити цілком, але з деталей якого складається розповідь. Це історія не лише про стиль, а й про пам’ять, зниклі інтер’єри, речі-свідки і красу, що пережила час», – зазначають куратори виставки.

Речі, які водночас були мистецькими і ужитковими, зібрали з різних квартир і будівель. Не всі пережили дві світові війни і радянську окупацію. Багато такого декору знищено. Те ж, що вціліло, зберігалося у приватних колекціях, на антикварних полицях чи залишилось лише як ілюстрація на сторінках каталогів. Усі ці зібрані експонати відтворюють лише окремі фрагменти автентичного вигляду зниклих просторів. Меблі та предмети побуту виготовлені з дерева та металу, мають вигадливі форми та багатий декор з рослинними орнаментами й яскравими кольорами.

Виставка триватиме до 20 липня. Мистецька бібліотека працює на вул. Шота Руставелі, 8.

фото зі сторінки Art Nouveau Heritage in Lviv і Мистецької бібліотеки