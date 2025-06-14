Нічия фінів у матчі з нідерландцями зіграла на руку українцям

У неділю, 15 червня, молодіжна збірна України продовжить свої виступи на чемпіонаті Європи U-21. Другим суперником «синьо-жовтих» у групі D стане збірна Фінляндії. Поєдинок прийматиме футбольна арена у словацькому місті Кошице. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

У першому матчі Україна несподівано програла Данії (2:3) – наші хлопці двічі по ходу зустрічі вигравали, але наприкінці матчу втратили свою перевагу і поступилися. Найкращим у збірній України був визнаний півзахисник «Карпат» Олег Очеретько, який, в результаті, став MVP матчу. Не зрозуміло чи зможуть зіграти Максим Брагару та Назар Волошин, які отримали м'язові пошкодження. Також очікуємо з перших хвилин Єгора Ярмолюка, який після відновлення від травми якісно вийшов на заміну проти данців.

Фінляндія ж у першому матчі була за крок від сенсації. Ще до перерви скандинави двічі відзначились у воротах Нідерландів, однак у другому таймі розгубили свою перевагу і задовольнились нічиєю (2:2). До слова, вихід на Євро для молодіжки фінів лише другим в історії (у 2009-му фіни Суомі не змогли вийти з групи).

Команди раніше зустрічались між собою п’ять разів – дві перемоги України, дві нічиї та перемога Фінляндії. Востаннє суперники грали у кваліфікації до Євро-2021 – тоді команди обмінялися перемогами з однаковим рахунком 2:0.

FAVBET фаворитом матчу вважає збірну України. На її перемогу дають 1,94, тоді як успіх Фінляндії оцінюють у 4,10. Ціна нічиєї – 4,05. Фахівці чекають великої кількості голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,70, тоді як тотал менше 2,5 – 2,18.

Найбільше шансів забити мають Владислав Ванат (2,20) та Назар Волошин (2,90). У фінів вірять у бомбардирський талант Наатана Скютта (3,90).

Де дивитися матч Євро-2025 між Фінляндією U-21 та Україною U-21

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на на телеканалі «Перший» і сайті «Суспільне Спорт». Крім того, поєдинок транслюватиметься на медіасервісі «MEGOGO» на OTT-платформі за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» й «MEGOPACK XL», а також безкоштовно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» в Т2 і кабельних мережах.

Нагадаємо, фінальний турнір Євро-2025 триватиме з 11-го до 28-го червня. До чвертьфіналу вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи, далі відбудуться півфінали та фінал у Братиславі.