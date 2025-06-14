На Закарпатті затримали переправників ухилянтів, яких ховали під ковдрами
За переправлення трьох чоловіків в Угорщину організатор мав заробити 28 тис. доларів
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Двоє киян організували на Закарпатті канал незаконного переправлення чоловіків за кордон. Оперативники Чопського прикордонного загону, міграційна поліція та слідчі поліції затримали 44-річного жителя Києва.
«Чоловік знаходив охочих залишити територію України через спільних знайомих, доправляв їх на Львівщину легковими автомобілями пособників, а звідти на Закарпаття – потягами або вантажівками. Клієнтів везли у прикордоння автотранспортом, ховали від перевірок на контрольних постах під ковдрами або речами», – розповіли у Держприкордонслужбі.
Прикордонники запобігли спробі незаконного переправлення трьох чоловіків, яких мали перевезти до Угорщини. На них організатор схеми мав заробити 28 тис. доларів. Вони сплатили завдаток, а решту суми мали віддати після вдалого перетину кордону. Однак разом з водієм їх зупинили на околиці прикордонного села в Ужгородському районі.
Підозру отримали двоє киян (фото ДПСУ)
Під час слідчих дій правоохоронці вийшли на організатора переправлення. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Встановлюють також інших причетних. Ухилянтів притягнули до відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).