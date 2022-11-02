Росія вирішила повернутись до участі в «зерновій угоді», тож коридори для експорту українського зерна через Чорне море мають відновитися від полудня середи, 2 листопада. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, Також цю інформацію підтвердили у Міноборони Росії.

Як повідомляє Bloomberg, 2 листопада президент Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що до турецького міністра оборони зателефонував очільник міноборони Росії Сергєй Шойгу та заявив про повернення РФ до «зернової угоди». За його словами, коридор для експорту українського зерна запрацює з полудня середи, 2 листопада.

Своєю чергою, міністерство оборони РФ підтвердило, що Росія отримала письмові гарантії від України, що дозволяє відновити участь Росії у «зерновій угоді».

«Зокрема, українська сторона офіційно запевнила, що морський гуманітарний коридор буде використовуватись тільки відповідно до положень Чорноморської ініціативи», – повідомляють у Міноборони РФ.

Українська сторона поки що не прокоментувала повернення Росії до «зернової угоди».

Нагадаємо, що 29 жовтня у окупованому Севастополі пролунала серія вибухів, унаслідок яких пошкоджені кілька російських військових кораблів Чорноморського флоту. У Росії інцидент назвали «терактом із боку України», натомість Україна офіційно не підтвердила удар по російських кораблях, натомість наголосила, що атака проти російських кораблів у бухті окупованого Севастополя стала лише приводом для Москви вийти з «зернової угоди».

Після цього Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі, однак, попри цю заяву, інспектори ООН та представники Туреччини продовжать перевіряти українські судна. Впродовж 31 жовтня та 1 листопада з українських портів вийшли 17 вантажних суден. Ввечері 1 листопада у ООН повідомили, що на середу, 2 листопада, дію «зернового коридору» призупинили на один день.