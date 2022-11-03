Ніяких нових зобов‘язань в рамках «зернової угоди» Україна на себе не брала

У МЗС України спростували заяву російського президента Владіміра Путіна про те, нібито Україна взяла якісь нові зобов'язання щодо виконання «зернової угоди». Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, пише «Європейська правда».

«Владімір Путін заявив, що Росія вирішила розблокувати зернову угоду після надання Україною «гарантій» про невикористання зернового коридору в військових цілях. Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях. Українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди», – Ніколенко.

За його словами, в рамках цієї угоди сторони зобов‘язалися гарантувати безпечне та надійне середовище функціонування зернового коридору. Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку.

«Ніяких нових зобов‘язань, які виходили би за межі вже існуючих в зерновій угоді, наша держава не брала», – зазначив Ніколенко.

Речник українського МЗС також додав, що Москва повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

«У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступок. Повернення Росії до виконання своїх зобов‘язань в рамках зернової ініціативи яскраво ілюструє дієву формулу: сильна позиція + рішучі дії = результат», – додав Ніколенко.

У МЗС вдячні ООН та Туреччині за лідерство задля відновлення функціонування зернового коридору, який відіграє важливу роль в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки.

Як інформував ZAXID.NET, 2 листопада Росія передумала і повернулась до «зернової угоди». В російському міноборони заявили, що Росія отримала «письмові гарантії» від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти РФ.

29 жовтня в окупованому Севастополі пролунала серія вибухів, унаслідок яких пошкоджені кілька російських військових кораблів Чорноморського флоту. У Росії інцидент назвали «терактом із боку України», натомість Україна офіційно не підтвердила удар по російських кораблях, натомість наголосила, що атака проти російських кораблів у бухті окупованого Севастополя стала лише приводом для Москви вийти з «зернової угоди».

Після цього Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі, однак, попри цю заяву, інспектори ООН та представники Туреччини продовжать перевіряти українські судна. Впродовж 31 жовтня та 1 листопада з українських портів вийшли 17 вантажних суден. Ввечері 1 листопада у ООН повідомили, що на середу, 2 листопада, дію «зернового коридору» призупинили на один день.