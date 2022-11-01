На середу, 2 листопада, Україна, Туреччина й Організація Об’єднаних Націй (ООН) вирішили призупинити дію «зернового коридору». Про це йдеться в заяві представництва ООН у Спільному координаційному центрі (СКЦ), інформує «Європейська правда».

У повідомленні представництва ООН зазначається, що зупинка дії «зернового коридору» у межах Чорноморської зернової ініціативи є тимчасовою та екстреною.

«Делегації України, Туреччини та ООН у СКЦ домовилися не планувати будь-який рух суден у межах Чорноморської зернової ініціативи на 2 листопада», – йдеться в заяві.

У заяві вказано, що впродовж вівторка, 1 листопада, інспектори ООН і Туреччини здійснили 36 перевірок суден в українських портах, а звіти про них передали російській та українській делегаціям.

Нагадаємо, що після атаки на фрегат Чорноморського флоту РФ біля Севастополя, яку, за даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) могли вчинити ЗСУ, Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі. Після цього в ООН повідомили, що зернова домовленість залишається чинною, а інспектори організації продовжать перевіряти українські судна.

Україна офіційно не підтвердила удар по російському фрегату, натомість наголосила, що атака проти російських кораблів у бухті окупованого Севастополя стала лише приводом для Москви вийти з «зернової угоди», оскільки кроки для її зриву почалися задовго перед цим.

Вранці 31 жовтня, попри зрив «зернової угоди», з українських портів вийшли 12 зерновозів, а 1 листопада у обидва боки пройшли ще 5 суден із зерном. Загалом за три місяці реалізації «зернової ініціативи» 422 судна експортували майже 10 млн тонн агропродукціі. У Міністерстві інфраструктури зазначають, що цей обсяг міг би бути на 30-40% більше, якби Росія не блокувала проведення інспекцій у Босфорі.