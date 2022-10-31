Вранці 31 жовтня з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли 12 суден із зерном загальною вагою 345,5 тисячі тонн. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Серед суден - балкер IKARIA ANGEL з українською пшеницею для Ефіопії, яка перебуває на межі голоду.

Разом з тим, прохід до українських портів під завантаження дозволений 4 суднам, які напередодні пройшли інспекцію СКЦ за участі всіх сторін, включаючи представників Росії.

У відомстві наголосили, що рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня погодили ООН і Туреччина. При цьому представники ООН та Туреччини ведуть перемовини з делегацією Росії та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації «зернової ініціативи», наголосили у міністерстві.

Згідно з пропозицією Об’єднаного Координаційного Центру (СКЦ), представники ООН та Туреччини передбачають роботу 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден. Така пропозиція була прийнята представниками України.

Представників Росії було поінформовано. Про їхню реакцію не повідомляється.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації «зернової угоди» нібито через «теракт» у Севастопольській бухті в суботу вранці.

Україна наголошує, що атака проти російських кораблів у бухті окупованого Севастополя стала лише приводом для Москви вийти з «зернової угоди», оскільки кроки для її зриву почалися задовго перед цим.