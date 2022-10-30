Рух 218 суден, які транспортують збіжжя з України, є фактично заблокованими через призупинення Росією участі в «зерновій угоді». Про це в неділю, 30 жовтня, повідомили в міністерстві інфраструктури України.

Зазначається, що судна не можуть продовжити рух через те, що українська сторона станом на 30 жовтня не отримала дозволів від Спільного Координаційного Центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій.

«Серед 218 суден, рух яких заблоковано, 95 уже вийшли з українських портів та очікують на інспекцію, ще 101 – очікує інспекції на вхід до українських портів, а решта 22 – чекають на вихід із українських портів», – повідомили в Мінінфраструктури.

У міністерстві розповіли, що українська сторона не зупиняла рух вантажів через «зерновий коридор», навіть попри російські військові атаки на портову та енергетичну інфраструктуру. Також було зафіксовано 15 випадків приближення російських БПЛА та літаків на заборонену дистанцію до цивільних суден, що беруть участь у зерновій ініціативі.

Наразі відомо, що Туреччина веде переговори з РФ про «зернову угоду». Також НАТО закликало Росію відновити «зернову угоду».

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації «зернової угоди» нібито через «теракт» у Севастопольській бухті 29 жовтня. Після цього Україна змушена була зупинити експорт зерна.