Напередодні Росія заявила про вихід із «зернової угоди»

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявляє про неможливість експорту зерна через перекриття росіянами «зернового коридору». Про це він повідомив у Twitter.

Кубраков зазначив, що, судно Ikaria Angel із 40 тис. тонн зерна для Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН не змогло в неділю, 30 жовтня, вийти з українського порту, як планувалося, через дії Росії.

Under the @WFP @UN the IKARIA ANGEL loaded w/ 40 K tons of grain was supposed to leave the port today. These foodstuffs were intended for Ethiopians , that are on the verge of famine. But due to the blockage of the “grain corridor” by #Russia the export is impossible. pic.twitter.com/SoS7IborRL — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) October 30, 2022

«Ці продукти були призначені для жителів Ефіопії, що перебувають на межі голоду. Але через перекриття Росією «зернового коридору» експорт неможливий», – йдеться у дописі.

У Міністерстві інфраструктури України, своєю чергою, заявили, що зернова ініціатива, яку саботує Росія, має виключно гуманітарний характер.

Тому українська сторона не закривала коридор, навіть попри російські атаки 23 липня (наступного дня після підписання ініціативи) і 23 вересня на порт «Одеса», а також нещодавні атаки на енергетичну інфраструктуру, які знеструмили портову інфраструктуру.

Нагадаємо, напередодні Росія заявила про вихід із «зернової угоди» нібито через «напад на кораблі чорноморського флоту РФ».