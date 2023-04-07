Розвантаження українського зерна у Словаччині, березень 2023

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус у п’ятницю, 7 квітня заявив, що українська сторона запропонувала на певний час повністю зупинити ввезення зерна до Польщі, але не транзит. Про це стало відомо на тлі протестів фермерів проти українського зерна в Польщі та Румунії.

Як пише Polsat, Роберт Телус поїхав на прикордонний перехід у Дорогуську, щоб обговорити з українським колегою Миколою Сольським проблему потрапляння українського зерна до Польщі.

«Українська сторона розуміє наші проблеми і погодилася на наші пропозиції дуже сильно переглянути питання імпорту зерна до Польщі, зокрема пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику», – сказав польський міністр.

За його словами, українська сторона виступила з пропозицією різко обмежити, а поки що повністю припинити надходження зерна до Польщі. Водночас про припинення транзиту українського зерна польською територією до інших країн не йдеться.

Щодо транзиту, то, за словами Роберта Телуса, він буде дуже жорстко контролюватися обома сторонами, щоб жодного зерна не залишилося в Польщі. Зауважимо, що саме через скарги польських фермерів на те, що транзитне зерно з України осідає в Польщі, раніше подав у відставку попередник Телуса Генрик Ковальчик.

Роберт Телус подякував українській стороні за переговори та пропозиції. Документ, в якому буде зафіксовано досягнуті домовленості, ймовірно, також підпишуть 7 квітня.

Раніше Польща й Україна домовилися про спрощення транзиту українського зерна територією Польщі.

Україна, один з найбільших світових експортерів зерна, після вторгнення Росії в лютому 2022 року, коли її чорноморські порти були заблоковані, знайшла альтернативні шляхи через країни Європейського Союзу – Польщу та Румунію, чому сприяли «смуги солідарності», створені за підтримки ЄС. Але мільйони тонн зерна – дешевшого, ніж вироблене в ЄС – опинилися в сусідніх країнах через логістичні недоліки та менші відстані.