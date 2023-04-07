У Румунії фермери вийшли на протест

У п'ятницю, 7 квітня, тисячі фермерів у Румунії протестували проти впливу імпорту українського зерна на ціни. Люди блокували рух транспорту і роботу прикордонних контрольно-пропускних пунктів, а також закликали втрутитися Європейську комісію. Також на протести вийшли й болгарські фермери, повідомила агенція Reuters.

Зокрема, близько 200 фермерів протестували біля місцевої штаб-квартири Європейської комісії у Бухаресті. Люди тримали плакати з написами: «Ми поважали правила ЄС, але ЄС проігнорував нас», «Ви більше не можете тут проходити» і «Стабільність для румунських фермерів».

По всій країні тисячі фермерів використовували трактори, вантажівки та іншу техніку для перекриття доріг та кордонів. Про ймовірні проблеми, викликані протестами, під час проходження румунського кордону також повідомляла Державна прикордонна служба України.

«Ми говоримо про недобросовісну конкуренцію в європейському співтоваристві... Я знаю, що нашим українським колегам теж треба продавати, але це, однак, несумлінна конкуренція», – сказав очільник ліги румунських асоціацій сільськогосподарських виробників Ніку Василе.

За його словами, виробничі витрати на пшеницю зросли на 70% порівняно з минулим роком і склали 1326 доларів за гектар.

Тим часом на схожі акції вийшли також польські та болгарські фермери. Серед фермерів у Центральній та Східній Європі зростає невдоволення з приводу потоку дешевого імпортного українського зерна, яке звільнили від мит до червня 2024 року, і це завдало збитків цінам та продажу місцевих виробників.

За оцінками Єврокомісії, фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини загалом втратили 417 млн євро (455 млн доларів) через наплив дешевшої української продукції. Було ухвалено рішення про виплату компенсацій у розмірі 56,3 млн євро польським, болгарським та румунським фермерам.

Днями Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує оголошення рішень найближчими днями і тижнями, щоб пом'якшити гнів польських фермерів. Загалом вже шість прем'єр-міністрів країн ЄС звернулися до Єврокомісії із проханням втрутитися в ситуацію, а польський аграрний міністр на тлі кризи з українським зерном подав у відставку.

Україна, один з найбільших світових експортерів зерна, після вторгнення Росії в лютому 2022 року, коли її чорноморські порти були заблоковані, знайшла альтернативні шляхи через країни Європейського Союзу – Польщу та Румунію, чому сприяли «смуги солідарності», створені за підтримки ЄС. Але мільйони тонн зерна – дешевшого, ніж вироблене в ЄС – опинилися в сусідніх країнах через логістичні недоліки та менші відстані.