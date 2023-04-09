Експорт українських зернових до Польщі призупинено «принаймні до липня».

Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський в ефірі TVP Info, повідомив «Укрінформ».

«ЄС не зробив нічого, щоб допомогти польським фермерам, а ефективність дій нового міністра Роберта Телуса у перші години [після призначення] за підтримки як прем'єр-міністра, так і президента, що стало також результатом переговорів з президентом Зеленським, показала, що ми здатні домовлятися з Україною і тимчасово призупинити імпорт [зернових з України] принаймні до липня», – зазначив Ковальський.

Заступник міністра висловив думку, що польсько-українська домовленість у справі зерна «є лише першим кроком». За словами Ковальського, його коаліційна партія «Солідарна Польща» твердо відстоює позицію, що “на всю сільськогосподарську продукцію з України має бути накладене мито». Зауважимо, що такої ж позиції дотримується й Угорщина.

«Ми допомагаємо Україні, але ми маємо бути транзитною країною. Вся продукція повинна відправлятися через Польщу, вона не повинна шкодити польським фермерам, польським виробникам і викликати кризу, пов'язану з продовольчою безпекою», – наголосив Ковальський.

Він також поінформував, що у вівторок, 11 квітня, польський міністр Телус зустрінеться на кордоні з представниками аграрних організацій з п’яти інших країн.

Нагадаємо, Україна домовилася про тимчасову зупинку експорту свого зерна до Польщі в п’ятницю, 7 квітня. Цьому передували протести польських фермерів та відставка аграрного міністра Польщі Генрика Ковальчика.