Угорщина запроваджує нові заходи та ще суворіше контролюватиме зерно, яке надходить з України. ТТакож країна домагається щонайменше тимчасове відновлення мита на українські зернові та олійні культури, сказав міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, повідомило Міністерство сільського господарства Угорщини.

Надь заявив, що ці заходи необхідні для захисту інтересів європейських фермерів, які зазнають збитків унаслідок постачання на місцеві ринки української сільгосппродукції за демпінговими цінами.

«Крім того, українське сільське господарство, яке має повний безмитний статус, почало експортувати великі обсяги птиці, яєць і меду на європейський ринок, що витісняє угорську продукцію з традиційних ринків і знижує ціни реалізації фермерів до рівня, нижчого за собівартість виробництва», – зазначив угорський міністр.

Надь зазначив, що для виправлення ситуації прем’єр-міністри Угорщини, Польщі, Словаччини й Румунії, а також президент Болгарії у спільному листі попросили президента Європейської комісії негайно вжити заходів для вирішення нестійкої ситуації, спричиненої збільшенням імпорту зерна з України. За його словами, Європейська комісія відмовила загальному відновленню мита на українську сільськогосподарську продукцію і тому Угорщина виступає з ініціативою відновити, принаймні тимчасово, мита та кількісні обмеження на імпорт українських зернових та олійних культур.

«Крім того, країна продовжить посилювати контроль над імпортом, приділяючи особливу увагу транзитним партіям, щоб переконатися, що призначені для транзиту товари справді залишають країну», – зазначив міністр.

Нагадаємо, що Україна, один з найбільших світових експортерів зерна, після вторгнення Росії в лютому 2022 року, коли її чорноморські порти були заблоковані, знайшла альтернативні шляхи через країни Європейського Союзу. Єврокомісія звільнила українську сільгосппродукцію від мит до червня 2024 року. Однак мільйони тонн зерна – дешевшого, ніж вироблене в ЄС – опинилися в сусідніх країнах через логістичні недоліки та менші відстані. Через це фермери низки країн виходили на акції протесту. На тлі цієї кризи Україна тимчасово зупинила експорт зерна до Польщі.