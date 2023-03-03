Україна домовилася із Польщею про спрощення умов транзиту зернових та олійних культур. Домовленості було досягнуто у Варшаві на зустрічі міністра аграрної політики України Миколи Сольського з польським міністром сільського господарства і розвитку села Генриком Ковальчиком.

Як пояснили в Мінагрополітики, в останні тижні проходження експорту українських зернових на кордоні з Польщею було сповільнено через посилення ветеринарного та фітосанітарного контролю. Як результат, час перевірки вантажів збільшився, що призвело до значних черг.

Тепер, згідно з новими правилами, які почнуть діяти з 8 березня, польська ветеринарна інспекція не буде проводити жодних перевірок транспортних засобів, які мають офіційні митні пломби і везуть зерно транзитом до ЄС. Накладання таких пломб для автомобільного транспорту є обов’язковим і буде відбуватися в митних пунктах на прикордонних переходах. Перевізники, які везуть зерно залізницею, мають накладати митні пломби на кожен вагон.

Водночас зерно, призначене для Польщі, як і раніше суворо перевірятимуть.

У разі транзиту товарів до інших країн-членів ЄС, офіційні пломби будуть зніматися в уповноважених пунктах зберігання, розташованих в цих країнах. Якщо ж зерно призначається для Польщі, то у такому разі пломби будуть знімати у трьох польських морських портах – Ґданськ, Ґдиня, Свіноуйсьце.

Крім того, у разі виявлення розбіжностей між заявленим та фактичним місцем вивантаження товару, українська сторона зобов’язалася відсторонювати експедиторів, які допустили такі розбіжності, від подальших транспортних операцій.

Польща наполягає на своїй продовольчій безпеці, а тому вимагає, щоб транзитні вантажі мали дуже чіткі місця призначення, наголосив Ковальчик.