Єврокомісія вимагає надати додаткову інформацію для оцінки заходів, які вжили Польща та Угорщина, які заборонили ввезення збіжжя з України

Європейська комісія відреагувала на рішення польського уряду заборонити ввезення та транзит українського збіжжя та інших сільськогосподарських продуктів. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у неділю, 16 квітня, провела розмову з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким та розкритикувала односторонні дії країни, повідомило радіо RMF24.

Від 15 квітня ухвалою польського уряду забороняється ввезення на територію Польщі агропродукції з України, а також її транзиту. В Єврокомісії підкреслили, що такі дії є неприйнятними, а члени ЄС мають координувати свої дії.

«Слід підкреслити, що торгова політика є виключною компетенцією ЄС, і тому односторонні дії є неприйнятними. В такі важкі часи вкрай важливо координувати та гармонізувати всі рішення в Європейському Союзі», – заявили у прес-службі Єврокомісії.

RMF24 повідомило, що Європейська комісія вимагає польський уряд та уряд Угорщини, який також оголосив про тимчасову заборону українського імпорту, надати додаткову інформацію для оцінки заходів, які вжили ці країни.

Нагадаємо, через протести польських фермерів Польща 15 квітня ухвалила постанову, яка передбачає заборону імпорту та транзиту збіжжя та десятків інших сільгосппродуктів. Країна заявила, що проведе загальний закуп зерна у сховищах з доплатою та збереже субсидії для польських аграріїв. Крім того, країна забороняє ввозити українське зерно та інші продукти, аби не завдати збитків польським аграріям.